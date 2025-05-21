NYT: Трамп сказал Зеленскому, что РФ и Украине придется самим решать конфликт

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими руководителями стран Европы сообщил, что России и Украине придется самим найти решение конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на шесть источников.

По словам собеседников издания, господин Трамп также отступил от своих «собственных угроз» присоединиться к новым санкциям против России. Как полагают европейские чиновники, им не следует ждать, что Вашингтон в ближайшее время решит ввести против Москвы новые ограничения.

Разговор Дональда Трампа с представителями Европы прошел после телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Беседа длилась более двух часов. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также перспективы торговли. Президенты в том числе затронули тему возможных контактов представителей российской и украинской сторон «на самом высшем уровне».

Главные заявления Трампа по итогам телефонного разговора с Путиным — в материале «Ъ».