Рубио: США ждут требований России по Украине, возможно, на этой неделе

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты ожидают требований России для прекращения огня на Украине «возможно, на этой неделе».

«Как мы поняли, русские собираются выработать условия для достижения прекращения огня, что затем позволит провести более широкие переговоры»,— сказал госсекретарь на слушаниях в сенате (цитата по Politico).

По словам Марко Рубио, конфликт между Россией и Украиной не имеет военного решения и должен быть урегулирован переговорами. По словам госсекретаря, главная трудность в том, что Россия претендует на то, что ей не принадлежит и на что она не имеет права, тогда как Украина стремится вернуть то, что не может быть достигнуто военным путём.

16 мая во дворце Долмабахче в Стамбуле прошла встреча России и Украины с участием Турции. Она продлилась чуть меньше двух часов. Это первые прямые переговоры Москва и Киева с весны 2022 года. На ней стороны договорились о подготовке и представлении условий прекращения огня и провести обмен пленными — по тысяче человек с каждой стороны.