Главные новости за 20 мая. Новороссийск

В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей.

В морском порту Новороссийска суда FESCO выполнили 22 рейса с начала года.

На платной трассе А-289 провели первый рейд по выявлению скрытых номеров.

Сумму ущерба от прорыва водовода в Новороссийске определят в течение месяца.

Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении ребенка в Новороссийске.

В Новороссийске с алиментщика взыскали 1,5 млн руб. в пользу ребенка-инвалида.

Два жителя Анапы ответят в суде за незаконную охоту в заказнике «Красная горка».

«Газпром» выставит на торги базу «Голубая волна» под Новороссийском.

В Анапе с 19 мая перекрывают дороги на пляжи с целью предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей.

В Новороссийск запустят сезонные поезда из северных регионов.

Новороссийский «Черноморец» победил в матче с «Нефтехимиком» со счетом 2:0.