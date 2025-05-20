Главные новости за 20 мая. Новороссийск
В Новороссийске к курортному сезону откроют 28 пляжей.
В морском порту Новороссийска суда FESCO выполнили 22 рейса с начала года.
На платной трассе А-289 провели первый рейд по выявлению скрытых номеров.
Сумму ущерба от прорыва водовода в Новороссийске определят в течение месяца.
Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении ребенка в Новороссийске.
В Новороссийске с алиментщика взыскали 1,5 млн руб. в пользу ребенка-инвалида.
Два жителя Анапы ответят в суде за незаконную охоту в заказнике «Красная горка».
«Газпром» выставит на торги базу «Голубая волна» под Новороссийском.
В Анапе с 19 мая перекрывают дороги на пляжи с целью предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей.
В Новороссийск запустят сезонные поезда из северных регионов.
Новороссийский «Черноморец» победил в матче с «Нефтехимиком» со счетом 2:0.