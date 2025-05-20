Сумму ущерба от прорыва водовода в Новороссийске определят в течение месяца

В Новороссийске оценивают сумму ущерба и компенсации пострадавшим от прорыва на магистральном водоводе. Экспертное заключение будет завершено в течение месяца, сообщили «Ъ-Новороссийск» в МУП «Водоканал Новороссийска».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Прорыв водовода произошел в ночь с 15 на 16 мая на ул. Пограничной. Две аварийные бригады и пять единиц техники приступили к устранению аварии с раннего утра, однако вода выливалась из трубы под большим давлением и затопила частный дом рядом с местом аварии.

«Жильцам пострадавшего домовладения администрацией, МУП "Водоканал" и волонтерами в тот же день оказана помощь в уборке двора, расчистке ливневой канализации. Как только будет готово экспертное заключение, претензия, все это совместно. Мы собираемся, без судебных тяжб, комиссионно определяем и принимаем решение о выплате компенсации», — сообщил и. о. вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Компенсацию пострадавшим выплатит водоканал Новороссийска, однако сейчас сумма ущерба и размер компенсации еще не определены.

«Пострадал один дом, зафиксировано много повреждений. Все сфотографировано экспертом, в течение месяца будет оценен нанесенный ущерб. Там много процессов, к оценке необходимо привлечь строителей, специалистов. После будет выдано экспертное заключение, исходя из которого мы сможем рассчитать сумму ущерба и компенсации», — уточнили в пресс-службе водоканала.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске из-за прорыва на магистральном водоводе без водоснабжения временно остались около 2 тыс. человек.