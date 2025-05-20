В Новороссийске с алиментщика взыскали 1,5 млн рублей в пользу ребенка-инвалида

В Новороссийске судебные приставы взыскали 1,5 млн руб. на содержание ребенка-инвалида. Исполнительное производство началось по судебному приказу из Буденновска, где живет бывшая жена должника, воспитывающая 11-летнего сына с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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Судебные приставы Новороссийска детально проверили имущественное положение мужчины. Официально алиментщик не трудоустроен, а средства на содержание ребенка выплачивал нерегулярно и не в полном объеме. В результате расчета задолженности была установлена сумма долга в 1,5 млн руб.

После возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов) мужчина полностью погасил долг по алиментам в пользу своего сына.

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