В Новороссийск запустят сезонные поезда из северных регионов
13 поездов дальнего следования свяжут северные регионы России с курортами на Черноморском побережье, в том числе Анапой и городом-героем Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Дополнительные составы в Новороссийск будут курсировать из Архангельска и Воркуты. В Анапу также можно будет попасть по железнодорожному маршруту из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца.
РЖД планирует добавить вагоны из Сыктывкара к поездам Сосногорск — Анапа. Также вагоны из Усинска войдут в состав поездов Воркута — Новороссийск.