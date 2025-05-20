В Новороссийск запустят сезонные поезда из северных регионов

13 поездов дальнего следования свяжут северные регионы России с курортами на Черноморском побережье, в том числе Анапой и городом-героем Новороссийском. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Дополнительные составы в Новороссийск будут курсировать из Архангельска и Воркуты. В Анапу также можно будет попасть по железнодорожному маршруту из Архангельска, Воркуты, Костромы, Сосногорска и Череповца.

РЖД планирует добавить вагоны из Сыктывкара к поездам Сосногорск — Анапа. Также вагоны из Усинска войдут в состав поездов Воркута — Новороссийск.

Алена Воробьева