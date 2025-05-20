«Газпром» выставит на торги базу «Голубая волна» под Новороссийском

«Газпром» сообщил о намерении реализовать семь санаторно-курортных объектов компании, среди которых — лечебно-профилактическая база «Голубая волна» рядом с поселком Дюрсо. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ПАО «Газпром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Газпром Фото: Telegram-канал Газпром

На торги планируется выставить лечебно-профилактическую базу «Голубая волна» на побережье Черного моря в 5 км от поселка Дюрсо и 25 км от Новороссийска. Как уточнили в компании, имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на электронной торговой площадке Общества с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ).

Также под реализацию непрофильных активов «Газпрома» попали объекты недвижимого и движимого имущества на территории Детского оздоровительного центра «Кубанская нива» в Анапе. Начальная цена лота составила 792 млн руб. с учетом НДС.

В 2024 году выручка Группы Газпром выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 трлн руб. Чистая прибыль Группы Газпром составила 1,219 трлн руб. против убытка в 2023 году. Общий долг Группы Газпром сохранен примерно на уровне 2023 года (6,7 трлн руб.).

Алена Воробьева