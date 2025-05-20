В Анапе перекрывают выезды на пляжи

В Анапе с 19 мая перекрывают дороги на пляжи с целью предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей. Сейчас доступ к береговой линии от Центрального пляжа Анапы до Витязево имеет только спецтехника. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого оперштаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками. Также на закрытых въездах делают специальные валы из песка, которые уберут при необходимости.

Часть проездов оставят, там организуют регулируемое движение. Их сохранят, чтобы обеспечить работу спецтехники, которая продолжает очистку побережья.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что спецтехника очистила более 4,5 км побережья Анапы. Данные с очищенных участков передают в Роспотребнадзор для проведения лабораторных исследований.