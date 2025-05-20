Новороссийский «Черноморец» победил в матче с «Нефтехимиком» со счетом 2:0

Игра ФК «Черноморец» с «Нефтехимиком» на выезде в Нижнекамске завершилась победой новороссийской команды. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

«Рады, как мы сыграли. Рады, что добились победы. На наш взгляд, мы контролировали игру, мы ею управляли, мы сыграли строго. Может быть, в первом тайме немного эмоционально получилось, но футбол — это эмоции»,— прокомментировал победу главный тренер ФК «Черноморец» Олег Василенко.

Для новороссийских футболистов победа над «Нефтехимиком» стала первой за более чем столетнюю историю клуба. Это позволило «Черноморцу» занять третье место в Футбольной национальной лиге и забронировать место в плей-офф за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Оба гола на стадионе «Нефтехимик» забил Мераби Уридия. Поддержать футболиста, который играет за «Черноморца» с 2024 года, приехали его мать и дочь. Карьера нападающего «Черноморца» связана с годами игры в «Нефтехимике» — господин Уридия провел на стадионе в Нижнекамске 200 футбольных матчей.

Следующая игра «Черноморца» состоится 24 мая с командой «Сочи». Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Новороссийске.

Футбольный клуб «Черноморец» был основан в Новороссийске в 1907 году под названием «Олимпия». В 1960 году клуб впервые принял участие в первенстве СССР, выступал в классе «Б» и второй лиге. С 2023 года выступает в Первой лиге. Главный тренер команды — Олег Василенко.

Алена Воробьева