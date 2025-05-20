Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении ребенка в Новороссийске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Новороссийска о похищении ее ребенка отцом из Турции. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мать мальчика выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения ее малолетнего сына. Отец ребенка является гражданином Турции. В августе 2022 года он подсыпал матери мальчика снотворный лекарственный препарат, после чего забрал ребенка и беспрепятственно вывез его за пределы Российской Федерации, утверждает заявительница.

В СУ СКР по Краснодарскому краю по обращению матери ребенка заведено уголовное дело. Ранее председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину по нему уже был представлен доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева