Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бастрыкин потребовал доклад по делу о похищении ребенка в Новороссийске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить повторный доклад по уголовному делу в связи с обращением жительницы Новороссийска о похищении ее ребенка отцом из Турции. Об этом сообщили в Информационном центре СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мать мальчика выразила несогласие с ходом установления обстоятельств похищения ее малолетнего сына. Отец ребенка является гражданином Турции. В августе 2022 года он подсыпал матери мальчика снотворный лекарственный препарат, после чего забрал ребенка и беспрепятственно вывез его за пределы Российской Федерации, утверждает заявительница.

В СУ СКР по Краснодарскому краю по обращению матери ребенка заведено уголовное дело. Ранее председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину по нему уже был представлен доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Алена Воробьева

Новости компаний Все