В морском порту Новороссийска суда FESCO выполнили 22 рейса с начала года

В 2025 году суда транспортной группы FESCO выполнили из Новороссийска 22 рейса, в том числе три рейса в порты Китая — Наньша, Ричжао, Шанхай, Нинбо. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в дирекции по внешним коммуникациям компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Собственный прямой морской сервис из черноморского порта в КНР Группа запустила только в ноябре 2024 года, поэтому перевозки в Китай за аналогичный период прошлого года FESCO не выполняла»,— пояснил пресс-секретарь транспортной группы Егор Кулаков.

С начала 2025 года через порт Новороссийск FESCO перевезла 11,3 тыс. TEU (двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов) в импортном направлении и 9,6 тыс. TEU в экспортном.

На сегодняшний день в порту Новороссийск обслуживаются шесть контейнеровозов FESCO, которые отправляются в рамках регулярных морских линий транспортной группы в порты Турции, Китая, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов. FESCO также организует дальнейшую доставку грузов из этих портов в другие страны. Например, через ОАЭ FESCO перевозит контейнеры в соседние государства Персидского залива, а через порты Индии — в Шри-Ланку, Бангладеш, Пакистан и Кению.

Алена Воробьева