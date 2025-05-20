На платной трассе А-289 провели первый рейд по выявлению скрытых номеров

На трассе А-289, соединяющей Краснодар, Анапу и Крым, прошел первый рейд по выявлению скрытых номеров. Сотрудники регионального ГИБДД составили пять актов об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Автодор» Фото: Пресс-служба ГК «Автодор»

Нарушители закрыли регистрационные номера автомобилей чтобы избежать штрафов за превышение скоростного режима трассы. В соответствии с ст. 12.2 КоАП РФ (сокрытие или намеренное видоизменение номера) нарушителям грозит штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев, а при повторном нарушении сроки лишения составляют от 1 года до 1,5 лет.

Кроме того, безальтернативное лишение прав на срок от 1 до 1,5 лет грозит водителям, установившим специальные откидные номера.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что трассу А-289 перевели в платный режим 22 апреля. До конца 2024 года движение по трассе осуществлялось бесплатно, в этот период объект дооснащался элементами инфраструктуры.