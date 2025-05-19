ФАС: застройщик ПИК ограничивает провайдеров в доступе к своим домам

В жилых комплексах застройщика ПИК возможно подключиться только к одному интернет-провайдеру — «Ловител» (бренд Lovit), сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). По ее данным, доступ другим операторам связи в дома группы ПИК ограничен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ведомство запросило у 11 интернет-провайдеров сведения о проблемах с получением доступа в дома ПИК. У жилищных инспекций в 13 регионах были запрошены данные об управляющих компаниях, работающих в 84 ЖК застройщика. Ограничение работы провайдеров выявлены в четырех субъектах — Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

ФАС направила запросы «Ловител» и 10 управляющим компаниям застройщика. Они обязаны предоставить информацию о количестве полученных запросов операторов и результатах их рассмотрения, а также обосновать недопуск конкретных провайдеров. В случае подтверждения нарушений ФАС пригрозила принять меры антимонопольного регулирования.

В марте у абонентов Lovit, услуги которого распространены в ЖК группы ПИК, возникли проблемы: клиенты лишились доступа к интернету, из-за сбоя жильцы также не могли войти в подъезды с помощью мобильного приложения. Lovit назвал причиной DDos-атаку. Пользователи провайдера пожаловались в ФАС, в том же месяце служба начала проверку.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Lovit больше не ловит».