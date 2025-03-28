ФАС проверит сообщения о монополии провайдера в домах застройщика ПИК
Федеральная антимонопольная служба России начала проверку после сообщений СМИ об ограничении доступа к услугам провайдеров для жильцов комплексов ПИК. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты изучат представленную информацию по 84 жилым комплексам застройщика.
Также планируется определить факторы, которые привели к ограничению прав жильцов при выборе оператора связи. Служба сделает запрос и региональным жилищным инспекциям, чтобы получить полные сведения об управляющих компаний в ЖК группы ПИК.
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