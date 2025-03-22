Жильцы домов группы ПИК грозят пожаловаться на «домашнего» провайдера в ФАС

Провайдер Lovit сообщил, что сегодня, 22 марта, «полностью восстановил» доступ к интернету после DDoS-атаки. Однако позже в компании заявили, что сервис «доступен только на части локаций» и технические специалисты продолжают работать над восстановлением работы интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Проблемы у Lovit начались накануне, 21 марта. Абоненты провайдера, услуги которого распространены в ЖК группы ПИК, лишились доступа к интернету. Помимо отсутствия доступа к сети жильцы новостроек группы ПИК из-за сбоя не смогли войти в подъезды с помощью мобильного приложения, передает «Москва 24». Подъезды можно было открыть только с помощью магнитных ключей, которые, по сообщениям телеканала, есть не у многих.

Как пишет издание MSK1, Lovit называют «домашним» оператором группы: он подключен во многих ЖК застройщика, а альтернативы у жителей нет. «Москва 24» и вовсе называет Lovit провайдером-монополистом и сообщает, что жильцы нескольких ЖК готовят обращение в Федеральную антимонопольную службу.

Всем абонентам, которые пользовались услугами провайдера в момент атаки хакеров, будет произведен перерасчет, сообщили в компании. «Размер компенсации зависит от продолжительности технических трудностей»,— сообщили в Lovit. После сотен жалоб от абонентов провайдер отключил возможность оставлять комментарии под постами на своей странице в сети «ВКонтакте».

По данным Downdetector, абоненты продолжают жаловаться на работу провайдера. За последний час они оставили 859 жалоб.