Главные новости за 12—18 мая. Кубань, Крым и Адыгея

Апелляционная инстанция Краснодарского крайсуда оставила без изменений приговор бывшему первому вице-мэру Краснодара и бывшему первому замруководителя департамента строительства Кубани Кириллу Мавриди. Гособвинение же добивалось признания господина Мавриди взяточником и осуждения его на восемь лет колонии, однако апелляционный суд посчитал доводы прокурора не убедительными.

Евросоюз 15 мая принял 17-й пакет санкций против России. Вслед за ЕС санкции в отношении РФ приняла Швейцария, запретив операции с морским портом Новороссийска.

14 мая Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате. Такой же вердикт был вынесен его жене — Янине Копайгородской, обвиняемой в пособничестве во взяточничестве и растрате, а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Супруги оставлены в следственном изоляторе минимум до 17 августа 2025 года.

Минтранс Краснодарского края законодательно запретил таксистам, не являющимся сотрудниками компаний-перевозчиков или служб заказа, предлагать свои услуги на территориях аэропортов и вокзалов. Официальным такси теперь придется принимать заказы только на специальных стойках в зданиях аэро-, авто- и ж/д вокзалов.

В Майкопе стартовал первый этап реконструкции открытого плавательного бассейна в городском парке культуры и отдыха. Самый большой открытый бассейн Европы станет частью единой зоны для активного и семейного отдыха вместе с новой набережной и парком на Мэздахе.

Конкурсный управляющий ООО «Южная кадастровая палата» о рамках процедуры банкротства выставил на открытые торги четыре земельных участка в Алуште за 179 млн рублей. Объекты торгов находятся в поселке Семидворье.

Восьмилетняя жительница Краснодара установила рекорд России по числу отжиманий от пола за один подход. Ученица первого класса София выполнила 2524 повторения, став лидером в своей возрастной категории. Ранее максимальным показателем среди сверстниц считалось достижение 1510 отжиманий, зафиксированное в Перми в конце 2024 года.

Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу администрации Геленджика на решения нижестоящих судов, признавших законным договор аренды земельных участков санаторием «Жемчужина моря» в Кабардинке. Мэрия курорта указывала, что на арендуемых земельных участках без разрешения построены дельфинарий, крокодиловый каньон и торговые ряды. Суд решил, что наличие на территории санатория культурно-зрелищных объектов не противоречит правилам землепользования и застройки города.

Власти Кубани не исключают перспективы создания агропромышленного комплекса на площадке бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края. Об этом в кулуарах проходящей в Сочи выставки Mallpic рассказал замначальника управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Николай Корсаков. Он отметил, что сегодня «есть разные идеи» по применению этой территории.

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре составила 28 тыс. руб. в первой декаде мая 2025 года, сократившись на 0,8% по сравнению с апрелем. С начала года цены на съемное жилье в городе упали на 7,1%, однако в годовом исчислении наблюдается рост на 11,5%.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось запрета на выезд за границу топ-менеджера ликвидированного краснодарского Идея Банка Анжелики Поплавской. Ранее она и председатель совета директоров финансовой организации Руслан Сулейманов были привлечены к субсидиарной ответственности на 2 млрд руб.