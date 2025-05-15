Морской порт в Новороссийске попал под новый пакет санкций

Евросоюз (ЕС) 15 мая принял 17-й пакет санкций против РФ. Вслед за ЕС санкции в отношении России приняла Швейцария, запретив операции с морским портом Новороссийска, сообщается на сайте на Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Под санкции Швейцарии попали пять морских портов в Новороссийске, Астрахани, Махачкале, Приморске и Усть-Луге. Также запрещены операции с шестью аэропортами РФ.

Ранее морской порт Новороссийска также попал под 16-й пакет санкций ЕС. Тогда включение порта Новороссийска в санкционный список в Евросоюзе объяснили «обходом ценовых ограничений на нефть и предоставлением услуг судам», также были введены меры против судовладельцев. За первые четыре месяца 2025 года грузооборот порта «Новороссийск» сократился на 8,5% по сравнению с прошлым годом (до 53,1 млн т).

Новороссийский морской торговый порт (НМТП) планирует увеличить объем экспорта до 250 млн тонн к 2030 году. Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы. Помимо порта Новороссийск на Черном море, в состав группы входят два порта России —порт Приморск на Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Крупнейшим акционером НМТП является «Транснефть».

Алена Воробьева