Взятка не прошла

Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда оставила без изменений приговор бывшему первому вице-мэру Краснодара и бывшему первому замруководителя департамента строительства Кубани Кириллу Мавриди. Суд первой инстанции переквалифицировал обвинение в отношении экс-чиновника с получения взятки в превышение должностных полномочий и отпустил на свободу как отбывшего срок заключения на стадии следствия. Гособвинение же добивалось признания господина Мавриди взяточником и осуждения его на восемь лет колонии, однако апелляционный суд посчитал доводы прокурора не убедительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский краевой суд 14 мая оставил в силе приговор Первомайского суда, вынесенный в отношении бывшего первого заместителя главы Краснодара Кирилла Мавриди (с октября 2019 года до октября 2021 года занимал должность первого замруководителя краевого депстроя). В ноябре минувшего года его признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Однако экс-чиновник был освобожден от наказания, поскольку он провел в СИЗО полтора года и почти столько же — под домашним арестом. Прокуратура Кубани выразила свое несогласие с приговором и подала апелляционную жалобу.

Кирилл Мавриди был арестован в декабре 2021 года и помещен под стражу. В марте 2023 года его перевели под домашний арест. По версии следствия, в декабре 2020 года Кирилл Мавриди, занимая должность первого заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края, лично и через посредников получал взятки в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. от руководителей коммерческих организаций, выступающих в качестве подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам, а также их представителей. Кроме того, в деле в качестве взяточника фигурировал генеральный директор НАО «Оргтехстрой». Всего, сообщала прокуратура, экс-чиновник получил около 1,6 млн руб.

Как было озвучено гособвинением в зале суда, коммерсанты давали взятки за общее покровительство и попустительство по службе. Районный суд, согласившись с позицией защиты господина Мавриди, принял во внимание только тот факт, что коммерсанты оплачивали организацию новогодних поздравлений должностных лиц разных ведомств, с которыми сотрудничал департамент строительства. Экс-чиновник признал свою вину лишь в том, что допустил такую практику. 20 ноября 2024 года Первомайский районный суд вынес экс-чиновнику обвинительный приговор и освободил от наказания.

В апелляции прокуратура поставила вопрос о неверной квалификации судом противозаконных действий Кирилла Мавриди. Гособвинитель просил судью признать экс-чиновника виновным в четырех эпизодах получения взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде получения взятки должностным лицом в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 6 млн руб., лишить права занимать должности на государственной службе сроком на шесть лет, а также требовать изъятия и обращения в доход государства 1,6 млн руб., полученных в качестве взяток.

Гособвинение просило вернуть дело на пересмотр в Первомайский суд, а до его рассмотрения — заключить Мавриди под стражу.

Одним из доказательств получения Кириллом Мавриди взяток, по мнению прокурора, стали найденные во время обыска дома у экс-чиновника бутылки из винного магазина «Южная ночь», которые опознал продавец. В то же время адвокат Ольга Шуваева заявила коллегии судей, что ее подзащитный не присвоил себе ни одной бутылки, поэтому говорить о взяточничестве в данном случае нельзя.

«Подарки предназначались исключительно для должностных лиц, с которыми сотрудники департамента взаимодействовали по службе. В суде первой инстанции бывшие подчиненные моего подзащитного подтвердили, что новогодние подарки развозились ими именно от имени департамента. Откуда взялись бутылки, найденные при обыске, неизвестно, и их принадлежность к делу не доказана»,— заявила защита господина Мавриди.

Также защита обращала внимание на то, что Кирилл Мавриди не обладал полномочиями ни по приемке, ни по оплате работ подрядчиков, которые приобретали винные наборы. Сам осужденный в последнем слове заявил, что рассчитывает на справедливое решение.

В итоге, изучив доводы обвинения и защиты, коллегия крайсуда под председательством Киры Луневой постановила приговор господину Мавриди оставить без изменений.

В крайпрокуратуре «Ъ-Кубань» заявили, что намерены добиваться пересмотра дела в кассационной инстанции.

Михаил Волкодав