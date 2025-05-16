Бывшая игорная зона «Азов-Сити» может стать агропромышленным комплексом

Власти Кубани не исключают перспективы создания агропромышленного комплекса на площадке бывшей игорной зоны «Азов-Сити» в Щербиновском районе Краснодарского края. Об этом в кулуарах проходящей в Сочи выставки Mallpic рассказал замначальника управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Николай Корсаков. Он отметил, что сегодня «есть разные идеи» по применению этой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Сейчас мы проводим работу по вовлечению земельного участка и созданной там в свое время инженерно-коммунальной инфраструктуры в хозяйственный оборот»,— сказал господин Корсаков. Он добавил, что на краевом уровне создана рабочая группа для поиска инвесторов и той сферы деятельности, которая может быть применена на территории бывшей игорной зоны. «Есть инвесторы, которые вроде как готовы вложиться. Но это все еще в стадии переговорного процесса»,— поделился господин Корсаков.

Почему игорная зона в Приазовье так и не стала «отечественным Лас-Вегасом» — в спецпроекте «Ъ-Кубань» «Короткая жизнь «Азов-Сити».

Андрей Куценко