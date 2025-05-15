Стоимость долгосрочной аренды в Краснодаре снизилась в мае 2025 года

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в Краснодаре составила 28 тыс. руб. в первой декаде мая 2025 года, сократившись на 0,8% по сравнению с апрелем. С начала года цены на съемное жилье в городе упали на 7,1%, однако в годовом исчислении наблюдается рост на 11,5%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В целом по городам-миллионникам России медианная ставка аренды составила 33 тыс. руб, снизившись на 0,7% относительно апреля. Одновременно сократилось и предложение — в среднем на 4% по всем 16 мегаполисам. В Краснодаре предложение выросло на 2,5%.

Снижение стоимости аренды в период майских праздников зафиксировано в шести городах-миллионниках. Наиболее заметное падение цен произошло в Нижнем Новгороде (-6,6%, до 32 тыс. руб) и Воронеже (-4,9%, до 23 тыс. руб). В восьми мегаполисах цены остались на уровне апрельских показателей или изменились менее чем на 0,5%. Положительную динамику показали только Москва (+0,8%, до 85 тыс. руб) и Санкт-Петербург (+0,5%, до 40 тыс. руб).

«Сейчас рынок долгосрочной аренды проходит стандартные сезонные циклы. Это относительно невысокий спрос в начале года, рост спроса в марте и апреле, снижение активности в период длинных майских праздников и на время сезона отпусков в первой половине лета»,— отметил руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

По словам главы компании, сокращение и стагнация стоимости могут быть связаны с тем, что часть квартир из высокобюджетного сегмента временно снимается с рынка на период праздников. Кроме того, некоторые собственники снижают цены, чтобы успеть сдать квартиру до начала отпускного сезона. Эксперт прогнозирует сохранение тренда на небольшое снижение арендных ставок до середины июля, после чего ситуация изменится с началом «горячего сезона» — периода наиболее высокого спроса в конце лета и начале осени.

С начала 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды уменьшилась во всех мегаполисах: в среднем на 8,1%, сильнее всего в Волгограде (-18,5%, до 25 тыс. руб), Ростове-на-Дону (-12,3%, до 30 тыс. руб) и Челябинске (-12,1%, до 26 тыс. руб). При этом предложение в среднем увеличилось на 23,8%.

В годовом исчислении все города-миллионники демонстрируют рост цен – в среднем на 8,5%. Лидируют Уфа (+20,5%, до 25 тыс. руб), Екатеринбург (+16,5%, до 35 тыс. руб) и Красноярск (+13,8%, до 25 тыс. руб). За год количество предложений в мегаполисах выросло в 1,7 раза, в том числе за счет выхода на рынок аренды квартир в новостройках.

Нурий Бзасежев