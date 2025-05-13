На Родине за «Идею»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось запрета на выезд за границу топ-менеджера ликвидированного краснодарского Идея Банка Анжелики Поплавской. Ранее она и председатель совета директоров финансовой организации Руслан Сулейманов были привлечены к субсидиарной ответственности на 2 млрд руб. На сегодняшний день АСВ выплатило 4,2 млрд руб. кредиторам банка, внесенным в реестр, что составляет 72,83% от всех требований. Юристы считают, что запрет на выезд госпожи Поплавской за границу не позволит ей уйти от ответственности, а, возможно, простимулирует хотя бы частично погасить долги перед кредиторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и запретил выезд из России экс-председателю правления краснодарского ПАО «Идея Банк» Анжелике Поплавской. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе АСВ. Как указано в определении суда, данная обеспечительная мера — временная и действует она до завершения производства по делу о несостоятельности Идея Банка.

По информации агентства, ранее госпожа Поплавская, а также бывший председатель совета директоров Идея Банка Руслан Сулейманов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 2 млрд руб.

«Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности. Основаниями для привлечения контролирующих организацию лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче банком технических кредитов, а также иные схемы по выводу ликвидных активов из банка»,— сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Как сказано в материалах суда, заявление о необходимости принятия обеспечительных мер мотивировано тем, что их непринятие может привести к неблагоприятным последствиям, а именно — к отчуждению имущества ответчика, и затруднит исполнение судебного акта, связанного с привлечением Анжелики Поплавской и Руслана Сулейманова к субсидиарной ответственности.

«В рассматриваемой ситуации непринятие обеспечительных мер может привести к нарушению баланса интересов сторон, а также нарушению прав и законных интересов иных кредиторов должника. Суд полагает возможным ходатайство конкурсного управляющего должника удовлетворить и принять заявленные обеспечительные меры»,— говорится в определении Арбитражного суда Краснодарского края.

Как писал «Ъ-Кубань», Центробанк отозвал лицензию Идея Банка 19 декабря 2016 года, обнаружив признаки «уголовно наказуемых деяний» его бывших руководителей и собственников. «Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам»,— прокомментировали в АСВ.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2015 года средства физлиц в общей структуре привлеченных финансовых ресурсов ПАО «Идея банк» составляли 98,1%, или 4,6 млрд руб. Основной владелец общества — АО «Фора оппортюнити русский банк» (Форус-банк) — также лишился лицензии 19 декабря 2016 года. 21 февраля 2017 года Арбитражный суд Кубани признал ПАО «Идея банк» банкротом. В марте 2020 года конкурсным управляющим организации, в роли которого выступает АСВ, была проведена проверка обстоятельств ее несостоятельности, которая показала наличие признаков преднамеренного банкротства Идея Банка.

В настоящее время, по данным Агентства по страхованию вкладов, конкурсное производство ПАО «Идея банк» продолжается. Страховые выплаты получили 99,47% кредиторов. Всего в реестре 933 кредитора, размер требований которых составлял 5,8 млрд руб. По состоянию на 30 апреля 2025 года удовлетворено требований на 4,2 млрд руб., или на 72,83%. Требования кредиторов, не включенных в реестр,— 148 млн руб., которые пока не погашены.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин говорит о том, что в настоящее время практика складывается таким образом, что в случае банкротства банка (да и в целом любого юридического лица) заявление о привлечении бенефициаров и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности и/или возмещению причиненных банкроту убытков подается почти всегда. Удовлетворяют такие иски суды, по словам юриста, не всегда, но в большинстве случаев.

«Причина формирования такой тенденции вполне очевидна: почти всегда размер включенных в реестр требований кредиторов значительно превышает стоимость включенных в конкурсную массу активов должника, что в свою очередь ведет к тому, что, например, незалоговые кредиторы третьей очереди получают чуть больше, чем вообще ничего»,— говорит господин Клеточкин.

В то же время, по его словам, привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности не способно существенно изменить эту ситуацию, особенно учитывая, что начисление процентов в банкротстве продолжается. Тем не менее, отмечает Дмитрий Клеточкин, запрет на выезд бенефициаров банкрота за границу в качестве обеспечительной меры не позволит им скрыться и уйти таким образом от ответственности. «Примеров "беглых банкиров", увы, немало. Кроме того, это будет являться стимулом для попыток заключить договоренности с кредиторами и хотя бы частично погасить долги перед ними»,— резюмирует эксперт.

Дмитрий Михеенко