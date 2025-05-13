На Родине за «Идею»
Суд запретил выезд за рубеж бывшему топ-менеджеру краснодарского банка-банкрота
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) добилось запрета на выезд за границу топ-менеджера ликвидированного краснодарского Идея Банка Анжелики Поплавской. Ранее она и председатель совета директоров финансовой организации Руслан Сулейманов были привлечены к субсидиарной ответственности на 2 млрд руб. На сегодняшний день АСВ выплатило 4,2 млрд руб. кредиторам банка, внесенным в реестр, что составляет 72,83% от всех требований. Юристы считают, что запрет на выезд госпожи Поплавской за границу не позволит ей уйти от ответственности, а, возможно, простимулирует хотя бы частично погасить долги перед кредиторами.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) и запретил выезд из России экс-председателю правления краснодарского ПАО «Идея Банк» Анжелике Поплавской. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе АСВ. Как указано в определении суда, данная обеспечительная мера — временная и действует она до завершения производства по делу о несостоятельности Идея Банка.
По информации агентства, ранее госпожа Поплавская, а также бывший председатель совета директоров Идея Банка Руслан Сулейманов были привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 2 млрд руб.
«Точная сумма будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности. Основаниями для привлечения контролирующих организацию лиц к субсидиарной ответственности послужили действия по выдаче банком технических кредитов, а также иные схемы по выводу ликвидных активов из банка»,— сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.
Как сказано в материалах суда, заявление о необходимости принятия обеспечительных мер мотивировано тем, что их непринятие может привести к неблагоприятным последствиям, а именно — к отчуждению имущества ответчика, и затруднит исполнение судебного акта, связанного с привлечением Анжелики Поплавской и Руслана Сулейманова к субсидиарной ответственности.
«В рассматриваемой ситуации непринятие обеспечительных мер может привести к нарушению баланса интересов сторон, а также нарушению прав и законных интересов иных кредиторов должника. Суд полагает возможным ходатайство конкурсного управляющего должника удовлетворить и принять заявленные обеспечительные меры»,— говорится в определении Арбитражного суда Краснодарского края.
Как писал «Ъ-Кубань», Центробанк отозвал лицензию Идея Банка 19 декабря 2016 года, обнаружив признаки «уголовно наказуемых деяний» его бывших руководителей и собственников. «Банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам»,— прокомментировали в АСВ.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2015 года средства физлиц в общей структуре привлеченных финансовых ресурсов ПАО «Идея банк» составляли 98,1%, или 4,6 млрд руб. Основной владелец общества — АО «Фора оппортюнити русский банк» (Форус-банк) — также лишился лицензии 19 декабря 2016 года. 21 февраля 2017 года Арбитражный суд Кубани признал ПАО «Идея банк» банкротом. В марте 2020 года конкурсным управляющим организации, в роли которого выступает АСВ, была проведена проверка обстоятельств ее несостоятельности, которая показала наличие признаков преднамеренного банкротства Идея Банка.
В настоящее время, по данным Агентства по страхованию вкладов, конкурсное производство ПАО «Идея банк» продолжается. Страховые выплаты получили 99,47% кредиторов. Всего в реестре 933 кредитора, размер требований которых составлял 5,8 млрд руб. По состоянию на 30 апреля 2025 года удовлетворено требований на 4,2 млрд руб., или на 72,83%. Требования кредиторов, не включенных в реестр,— 148 млн руб., которые пока не погашены.
Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин говорит о том, что в настоящее время практика складывается таким образом, что в случае банкротства банка (да и в целом любого юридического лица) заявление о привлечении бенефициаров и топ-менеджмента к субсидиарной ответственности и/или возмещению причиненных банкроту убытков подается почти всегда. Удовлетворяют такие иски суды, по словам юриста, не всегда, но в большинстве случаев.
«Причина формирования такой тенденции вполне очевидна: почти всегда размер включенных в реестр требований кредиторов значительно превышает стоимость включенных в конкурсную массу активов должника, что в свою очередь ведет к тому, что, например, незалоговые кредиторы третьей очереди получают чуть больше, чем вообще ничего»,— говорит господин Клеточкин.
В то же время, по его словам, привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности не способно существенно изменить эту ситуацию, особенно учитывая, что начисление процентов в банкротстве продолжается. Тем не менее, отмечает Дмитрий Клеточкин, запрет на выезд бенефициаров банкрота за границу в качестве обеспечительной меры не позволит им скрыться и уйти таким образом от ответственности. «Примеров "беглых банкиров", увы, немало. Кроме того, это будет являться стимулом для попыток заключить договоренности с кредиторами и хотя бы частично погасить долги перед ними»,— резюмирует эксперт.