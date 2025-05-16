В Майкопе начали первый этап восстановления городского бассейна

В Майкопе стартовал первый этап реконструкции открытого плавательного бассейна в городском парке культуры и отдыха. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Майкопа Фото: пресс-служба администрации Майкопа

Рабочие уже начали демонтаж старых бетонных плит в чаше бассейна. Следующим шагом станет укрепление склона с помощью более 600 свай для обеспечения безопасности дальнейших работ.

«Эта зона всегда была излюбленным местом отдыха жителей и гостей Майкопа в летнюю жару. Поэтому не только восстановим бассейн, но и сделаем здесь современную комфортную рекреационную зону, которая станет привлекательной как для местных жителей, так и для туристов»,— отметил господин Кумпилов.

По словам главы республики, бассейн станет частью единой зоны для активного и семейного отдыха вместе с новой набережной и парком на Мэздахе.

В 2023 году правительство РФ одобрило заявку республики на выделение 450 млн руб. для капитального ремонта бассейна. Изначально планировалось завершить разработку проекта в первом квартале 2025 года и начать строительные работы.

Кроме того, власти Адыгеи направят 175 млн руб. на благоустройство лесопарковой зоны Мэздах. Проект реализуется с 2024 года, а в текущем году запланировано создание набережной у прудов, установка малых архитектурных форм, озеленение и освещение территории.

Анна Гречко