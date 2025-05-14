Краснодарская первоклассница отжалась более 2,5 тысяч раз и побила рекорд России

Восьмилетняя жительница Краснодара установила рекорд России по числу отжиманий от пола за один подход. Как сообщили в Книге рекордов России, ученица первого класса София выполнила 2524 повторения, став лидером в своей возрастной категории. Ранее максимальным показателем среди сверстниц считалось достижение 1510 отжиманий, зафиксированное в Перми в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: knigarekordovrossii.ru Фото: knigarekordovrossii.ru

Рекорд был установлен на контактной платформе и официально зарегистрирован. Отмечается, что София занимается несколькими видами спорта, уделяет внимание творчеству и учится в одной школе с братом-двойняшкой. По данным организаторов, до этого ни одна школьница в возрасте восьми лет в России не демонстрировала подобного результата.

Вячеслав Рыжков