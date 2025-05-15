Бомбил погнали с площади

Минтранс Краснодарского края законодательно запретил таксистам, не являющимся сотрудниками компаний-перевозчиков или служб заказа, предлагать свои услуги на территориях аэропортов и вокзалов. Официальным такси теперь придется принимать заказы только на специальных стойках в зданиях аэро-, авто- и ж/д вокзалов. Участники рынка считают, что жизнеспособность данной меры будет зависеть от эффективности контроля за нелегалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края утвердило приказ, запрещающий предлагать услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов. Документ опубликован на сайте ведомства. В нем уточняется, что запрет не распространяется на официальных перевозчиков, служб заказ такси и их работников. Работа легальных таксистов на территориях аэропортов и вокзалов должна будет организовываться с помощью специальных стоек заказа, которые разместят в зданиях объектов транспортной инфраструктуры. К оформлению этих стоек предъявляются единые требования.

В краевом минтрансе «Ъ-Кубань» пояснили, что данный приказ нацелен на то, чтобы «исключить навязывание услуг в общественных местах и обеспечить легализацию деятельности в сфере легкового такси в целях улучшения качества и безопасности перевозок».

Как рассказали «Ъ-Кубань» в Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков, данное решение следует понимать в контексте ведущегося в настоящее время процесса легализации рынка транспортных услуг в сфере легкового такси. «Принят федеральный закон о такси, формируются реестры перевозчиков и транспортных средств, установлена новая административная ответственность для нелегальных перевозчиков и лиц, распространяющих информацию о такой деятельности через интернет. Это последовательная работа органов власти по регулированию рынка. В данной ситуации Краснодарский край принял свой нормативный акт в рамках закона. При этом он пошел даже дальше, чем, например, Московская область. Там подобный запрет распространили только на аэропорты, а на Кубани — еще и на железнодорожные и автовокзалы»,— говорят в Ассоциации.

В организации также подчеркивают актуальность данного закона в преддверии курортного сезона, поскольку в край приезжает большое количество пассажиров, которые сталкиваются с засильем навязывающих свои услуги «нелегалов-зазывал». «К тому же, они, зачастую, предоставляют небезопасные услуги»,— добавили в Ассоциация.

По словам руководителя краснодарского общественного движения «Транспортная инициатива» Марины Репещук, контроль необходим не только за теми водителями, которые работают «от бордюра», но и за крупными агрегаторами, которые тоже не дают гарантии качественных перевозок.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», за последние годы краевой минтранс инициировал судебные процессы в отношении семи агрегаторов такси. Согласно позиции министерства, компании, передающие заявки лицам, не имеющим спецразрешения на перевозку пассажиров, создают опасность причинения вреда пассажирам. Практически во всех делах ведомство добилось признания деятельности агрегаторов на территории края незаконной. С начала этого года суды начали накладывать на агрегаторов крупные штрафы (порядка 400 тыс. руб.) за распространение информации об осуществлении не предусмотренной законодательством предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров и багажа автотранспортом (ст. 14.1.2 ч.5 КоАП РФ).

В настоящее время Управление Роспотребнадзора по Кубани отстаивает в судах практику по наложению на агрегаторов, привлекающих к работе нелегалов, штрафов по статье об обмане потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ).

Владелец таксопарка в Краснодаре Александр Шапран сомневается в жизнеспособности инициативы, направленной на борьбу с нелегалами. «Пока не ясно, какие штрафы будут за нарушения, и кто будет привлекать к ответственности за несоблюдение этих правил. Если бы это были сотрудники ГИБДД, это один вопрос, у них есть ресурсы выявлять и штрафовать нарушителей. Но если полномочия по составлению протоколов возложат на минтранс или местные власти, то там всегда не хватает людей, и они точно не справятся»,— полагает предприниматель.

В настоящее время административной ответственности в региональном законодательстве за неисполнение данных предписаний пока не установлено, но вопрос ее введения рассматривается законодательными и исполнительными органами власти Краснодарского края, уточнили «Ъ-Кубань» в министерстве транспорта региона.

Михаил Волкодав