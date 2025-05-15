От мэра до дела

Прошел ровно год с тех пор, как Алексей Копайгородский покинул пост мэра Сочи. Тогда он объяснил свое решение «переходом на новое место работы», но уже в сентябре бывший мэр отправился на СВО, а спустя непродолжительное время — оказался под арестом по подозрению во взяточничестве. Обвинения также предъявлены его супруге Янине. «Ъ-Сочи» восстановил хронологию событий в деле четы Копайгородских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

14 мая Мещанский суд Москвы продлил срок ареста бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, обвиняемому в получении особо крупных взяток и растрате. Такой же вердикт был вынесен его жене — Янине Копайгородской, обвиняемой в пособничестве во взяточничестве и растрате, а также в принуждении свидетеля к даче ложных показаний. Супруги оставлены в следственном изоляторе минимум до 17 августа 2025 года.

Алексей Копайгородский родился 26 марта 1985 года в Краснодаре. В 2008 году окончил Краснодарское высшее военное училище по специальности «Комплексная защита объектов информатизации», также имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» в РАНХиГС. С 2003 по 2013 годы служил в Вооруженных Силах РФ. С января 2014 года по сентябрь 2015 года работал замначальника управления в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края. В сентябре 2015 года стал замдиректора этого департамента, а в феврале 2016 года — вице-мэром Краснодара. В марте 2017 года был назначен директором департамента внутренней политики, а в сентябре — утвержден в должности вице-губернатора Краснодарского края. 10 сентября 2019 года стал главой Сочи. 14 мая 2024 года подал в отставку «в связи с переходом на другую должность». Женат, имеет пятерых детей. Первая супруга — Анастасия Гредина, вторая — Янина Копайгородская.

14 мая 2024 года состоялось закрытое заседание городского собрания Сочи, на котором депутаты приняли отставку Алексея Копайгородского. Тогда, опрошенные «Ъ-Кубань» эксперты и политологи говорили о возможном назначении экс-главы курорта на должность в федеральных структурах власти, а также о возможном его уходе в бизнес. В июне источник «Ъ-Сочи» в городской администрации опроверг слухи о том, что господин Копайгородский может находиться за границей, указав на его «невыездной» статус, а также сообщил о том, что в последний раз экс-чиновника видели в Санкт-Петербурге.

В июле федеральные средства массовой информации сообщили, что Алексей Копайгородский подписал контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. Позднее стало известно, что экс-мэр дослужился до заместителя начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир». 23 сентября его представили к награде «За отвагу», а в ночь с 24 на 25 сентября сотрудники МВД РФ задержали Копайгородского в Луганске по подозрению в растрате и этапировали в Москву. 25 сентября Мещанский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщал «Ъ-Кубань», по данным следствия, администрация Сочи под руководством господина Копайгородского передала два земельных участка в Хостинском районе льготникам всего за 47 тыс. руб. Позднее собственники перепродали участки за 7 млн руб. каждый. Один участок достался адвокату Полине Чернышенко, второй — супруге бывшего мэра Янине Копайгородской. Ущерб муниципалитету был оценен в 3,7 млн руб. Защита утверждает, что участки были переданы благотворительному фонду «Мир детства» для реабилитации детей из прифронтовых регионов.

3 октября суд арестовал имущество супругов Копайгородских — банковские счета, квартиры, транспорт, а также иконы и предметы интерьера. В Сочи, Москве, Петербурге и Краснодаре были проведены более 50 обысков. По словам адвокатов, в числе арестованного оказалось имущество, приобретенное до брака, а некоторые счета являлись кредитными.

23 декабря следственный департамент МВД возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Копайгородского. По версии следствия, в ноябре 2023 года он получил взятку в особо крупном размере — более 43 млн руб. Деньги передавались в виде имущественных выгод — дома, земельного участка, ремонта, ежемесячных выплат. Все активы оформлялись на Янину Копайгородскую, которая якобы выступала посредником. Вознаграждение, как утверждает следствие, было обусловлено покровительством и содействием в получении разрешений для застройщиков. В частности, один из застройщиков якобы приобрел дом на Верховской улице за 35 млн руб., при этом сумма, по версии СКР, предназначалась Алексею Копайгородскому. В марте 2025 года два бизнесмена, которые дали показания на семью, были освобождены от уголовной ответственности. Следствие признало их добровольно сообщившими о факте взятки.

В мае 2025 года супругам Копайгородским предъявили новые обвинения. Следствие считает, что в течение двух лет они систематически получали взятки от региональных застройщиков. Общая сумма незаконно полученного вознаграждения, по данным МВД, составила более 330 млн руб. При этом адвокат экс-мэра Сочи Иван Миронов сообщил, что вся доказательная база строится на показаниях фигурантов, заинтересованных в смягчении своей участи.

В третьем эпизоде фигурируют несколько сделок с недвижимостью, денежные переводы, а также документы о проведении строительных работ в доме, принадлежащем Янине Копайгородской. Защита подчеркивает, что обвинения не подкреплены экономическими расчетами и экспертизами.

Супруга бывшего мэра Сочи была помещена под домашний арест в ноябре 2024 года, а в марте 2025-го суд по ходатайству следствия отправил ее в СИЗО. Следствие утверждает, что Янина Копайгородская нарушала условия домашнего ареста: общалась с фигурантами дела, оказывала давление на свидетелей, в том числе с угрозами. Сейчас госпоже Копайгородской вменяются пособничество в особо крупной растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ), посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а также принуждение к даче ложных показаний (ч. 2 ст. 309 УК РФ).

У супругов пятеро детей. Самые младшие — годовалые близнецы. Средней дочери — три года, старшей — 14 лет, старшему сыну Давиду — 24 года. В марте этого года он взял под опеку младших братьев и сестер.

В настоящее время адвокаты четы Копайгородских намерены обжаловать решение суда о продлении для них меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, защита намерена оспорить увольнение Алексея Копайгородского из Минобороны, указав, что оно оформлено задним числом — до возбуждения дел, что, по их мнению, нарушает гарантии военного статуса. Все эпизоды уголовного преследования супругов Копайгородских объединены в одно производство. Решения о передаче материалов уголовного дела в суд пока не принято. Обвиняемые своей вины не признают.

Мария Удовик