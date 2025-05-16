Крокодиловы сносы

Верховный суд РФ не стал рассматривать кассационную жалобу администрации Геленджика на решения нижестоящих судов, признавших законным договор аренды земельных участок санаторием «Жемчужина моря» в Кабардинке. Мэрия курорта указывала, что на арендуемых земельных участках без разрешения построены дельфинарий, крокодиловый каньон и торговые ряды. Суд решил, что наличие на территории санатория культурно-зрелищных объектов не противоречит правилам землепользования и застройки города. Юристы считают, что у администрации Геленджика есть шанс снова выйти в суд, если «Жемчужина моря» допустит более существенные нарушения договора аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ не стала рассматривать жалобу администрации Геленджика к ЗАО «Санаторий “Жемчужина моря”» о расторжении договора аренды земельного участка под объектом санкура в Кабардинке. Об этом говорится в картотеке дел ВС РФ.

«С учетом установленных судами обстоятельств, доводы заявителя не подтверждают наличие оснований для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых судебных актов»,— говорится в решении ВС РФ.

В 2023 году администрация Геленджика обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с требованием обязать ЗАО «Санаторий “Жемчужина моря”» в трехмесячный срок снести дельфинарий в Кабардинке, демонтировать крокодиловый каньон, магазин и торговые ряды. Все объекты находятся на территории «Жемчужины моря». Исковые требования власти обосновали ненадлежащим исполнением руководством санатория обязательств по договору аренды земельного участка.

В качестве обеспечительных мер власти Геленджика просили запретить эксплуатацию дельфинария и крокодилового каньона, а также магазина и торговых рядов. Мэрия утверждала, что все объекты, возведенные на земельном участке, предоставленном санаторию в аренду, возведены без разрешительной документации.

Тем не менее, Арбитражный суд Кубани установил, что «дельфинарий и крокодиловый каньон, относящиеся к категории культурно-зрелищных мероприятий по демонстрации животных, с целью их визуального ознакомления, не противоречит правилам землепользования и застройки территории города-курорта». В принятии обеспечительных мер и сносе построек на территории санатория краевой арбитраж отказал. Вышестоящие суды это решение поддержали.

Не согласившись с принятыми по делу судебными актами, мэрия курорта обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд, но и там потерпела неудачу.

История санатория «Жемчужина моря» берет свое начало еще со второй половины XIX века. На месте нынешнего комплекса находились дачи чиновников Владикавказской железной дороги и владельцев фабрик и заводов Кубани и Ростова: Виноградовых, Багеровых, братьев Петровых, Мордовцевых, Тюниных и др. После революции здания дач они были национализированы и в 1921 году они стали корпусами санатория-колонии для беспризорных детей «Курупра» (Курортное управление). В 30-е годы санаторий носил неофициальное название «Кабардинка». В годы войны его корпуса использовались под госпиталь, одно из строений было разрушено прямым попаданием немецкого снаряда, погибло 40 человек. Название «Жемчужина моря» санаторий получил 13 июля 1960 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Санаторий "Жемчужина Моря"» зарегистрировано в Кабардинке в 1993 году. гендиректором общества с 2004 года является Иван Дьяков. Уставный капитал ЗАО — 16,3 млн руб. Выручка санатория за 2024 год составила 829 млн руб. (+22,4% к 2023 году), чистая прибыль — 33,8 млн руб. На 31 декабря 2024 года совокупные активы организации составляли 1 млрд руб.

«Администрация Геленджика исчерпала все возможности для расторжения договора аренды в судебном порядке. Единственное, что может еще предпринять город, это обратиться с новым иском, но в этом случае должны возникнуть новые существенные обстоятельства, например, санаторий допустит нарушения условий договора аренды. При этом суды, вероятнее всего, будут оценивать такие иски с особой тщательностью, учитывая историю предыдущего судебного разбирательства», - считает партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан.

В администрации Геленджика не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» итоги судебного разбирательства.

Юристы убеждены, что продолжение попыток лишить санаторий земельного участка может быть расценено как злоупотребление публичными полномочиями и давление на хозяйствующий субъект.

«В целом, практика показывает, что подобные жесткие меры в отношении арендаторов со стороны муниципалитетов часто приводят к негативным последствиям для них самих, связанными с финансовыми издержками и репутационными рисками, негативно влияющим на инвестиционный климат региона. Также важно отметить, что суды крайне осторожно подходят к вопросам расторжения долгосрочных договоров аренды, особенно если на арендуемых участках располагаются объекты недвижимости арендатора. Для расторжения договора требуются действительно существенные нарушения, а не формальные поводы или стремление администрации распорядиться землей иным образом»,— подытожил господин Помазан.

Людмила Налтакян