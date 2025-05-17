Эрдоган пообещал прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины

Турция будет прилагать усилия, чтобы Россия и Украины продолжили переговоры и поддерживали каналы связи открытыми. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя прошедшие накануне переговоры Москвы и Киева в Стамбуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Эрдоган считает, что военные действия невозможно завершить посредством поставок оружия. «Наше самое большое желание — добиться четкого результата мирных переговоров. Поэтому мы полны решимости продолжить нашу посредническую роль, чтобы положить конец этой войне»,— подчеркнул он (цитата по телеканалу TRT Haber).

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Президент Турции считает, что эта встреча принесла «реальную возможность прекратить кровопролитие». Турецкий лидер подчеркнул, что главным остается прекращение огня. Москва и Киев подготовят свои предложения по этому вопросу, после чего ожидается продолжение переговоров. Раскрывать российские условия Кремль не намерен.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».