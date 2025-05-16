Грант на развитие университета Иннополис и транспортное соглашение Нижнекамска с Минтрансом

Университет Иннополис стал единственным победителем из Татарстана в федеральном конкурсе Минцифры России и получил грант в 60 млн руб. на развитие углубленного IT-образования. По итогам конкурса, в котором участвовали 50 университетов страны, Университет Иннополис занял первое место с результатом 78,88 баллов, опередив 25 финалистов из 13 регионов.

Министерство транспорта Татарстана и Нижнекамский район подпишут соглашение о совместной работе по обновлению транспорта, ремонту дорог и развитию инфраструктуры. Соглашение будет подписано на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Документ станет первым в республике подобным соглашением и станет пилотным проектом по внедрению передовых практик в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании населения.

Во время международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани безопасность участников и гостей обеспечивали свыше 500 сотрудников МЧС России. В круглосуточном дежурстве было задействовано около 100 единиц техники, включая вертолет Ми-8.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в ходе общения с журналистами на KazanForum-2025 сообщил, что Россия и Иран рассматривают возможность сотрудничества в сфере газовых турбин. В качестве первого шага рассматривается организация сервисного обслуживания российских турбин на территории Ирана, включая ремонт лопаток и литье деталей.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал в столицу Татарстана для участия в KazanForum. В международном аэропорту Казани гостя из Туркменистана встретил глава республики Рустам Минниханов.

В Татарстане планируют временно ограничивать въезд и движение транспорта в населенных пунктах, туристических зонах и местах отдыха на охраняемых природных территориях. Мера направлена на снижение загрязнения воздуха. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно документу, ограничения будут вводиться на срок до 30 дней на основании данных о неблагоприятных метеоусловиях 3 степени опасности (для Казани и Нижнекамска) или систематическом (более 20 раз в течение года) превышении в 10 и более раз предельно допустимых концентраций вредных веществ.

Проект реставрации дома В. И. Щетинкина, памятника архитектуры XIX века на улице Баумана в Казани, получил положительное заключение экспертизы. После реставрации здание сохранит четырехэтажную структуру. Общая площадь объекта составит 851,8 кв. м, строительный объем — около 4,3 тыс. куб. м.

В Чувашии в 2025 году планируют отремонтировать и построить порядка 250 километров дорог регионального значения. Работы затронут как проезжую часть, так и мостовые сооружения.

В Марий Эл в 2025 году 88 спортсменов и 23 тренера получили единовременное денежное вознаграждение на общую сумму в размере более 2,5 млн руб. Премии получили победители и призеры крупнейших соревнований всероссийского и международного уровня.

В Татарстане обнаружили несанкционированное размещение отходов на участке площадью 15,4 тыс. кв. м в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. В пресс-службе министерства «Ъ Волга-Урал» сообщили, что сумма ущерба еще рассчитывается.

Дарья Сайфиева