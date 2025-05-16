Проект реставрации дома В. И. Щетинкина, памятника архитектуры XIX века на улице Баумана в Казани, получил положительное заключение экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба Госэкспертизы Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани отреставрируют дом купца Щетинкина на Баумана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН В Казани отреставрируют дом купца Щетинкина на Баумана

Фото: Пресс-служба Комитета РТ по ОКН

Согласно проектной документации, здание XIX века будет отреставрировано с сохранением исторического облика фасадов и конструктивных элементов. Работы пройдут по направлению «сохранение объекта культурного наследия». Инициатором проекта выступает казанская фирма «Умка». По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. ведет деятельность в качестве генерального подрядчика. В 2024 году ее выручка составила 480 тыс. руб. Разработчик документации — ООО «Архитектурно-реставрационная компания Елены Шиловой».

После реставрации здание сохранит четырехэтажную структуру. Общая площадь объекта составит 851,8 кв. м, строительный объем — около 4,3 тыс. куб. м.

Дом купца Василия Ивановича Щетинкина является объектом культурного наследия регионального значения. Он расположен в исторической части города на пешеходной улице Баумана. Здание было построено в первой половине XIX века и перестроено в 1850-х годах по проекту архитектора Киливейна.

В сентябре 2022 года Дом Щетинкина выставили на продажу за 121,8 млн руб. Ранее объект культурного наследия через суд забрали у прежнего инвестора, который не выполнил обязательства по восстановлению здания.

Анар Зейналов