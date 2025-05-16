Минтранс Татарстана и Нижнекамск подпишут соглашение о модернизации транспорта

Министерство транспорта Татарстана и Нижнекамский район подпишут соглашение о совместной работе по обновлению транспорта, ремонту дорог и развитию инфраструктуры. Соглашение будет подписано на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в исполкоме района.

Документ станет первым в республике подобным соглашением и станет пилотным проектом по внедрению передовых практик в дорожном хозяйстве и транспортном обслуживании населения.

Соглашение предусматривает обновление автобусного парка в Нижнекамском районе до 2030 года, модернизацию трамвайной сети, капитальный ремонт и строительство новых пригородных железнодорожных платформ.

Также планируется внедрить элементы цифровой трансформации и реализовать трехлетнюю программу дорожных работ на дорогах общего пользования.

Анар Зейналов