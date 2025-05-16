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В Марий Эл в текущем году представители спорта получили поддержку в 2,5 млн рублей

В Марий Эл в 2025 году 88 спортсменов и 23 тренера получили единовременное денежное вознаграждение на общую сумму в размере более 2,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

«Финансовую поддержку спортсменам и тренерам нашей республики за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях, оказываем уже третий год», — сообщил господин Зайцев.

Премии получили победители и призеры крупнейших соревнований всероссийского и международного уровня. Среди награжденных — представители различных видов спорта:

  • плавание;
  • легкая атлетика;
  • гребля на байдарках и каноэ;
  • спортивная гимнастика;
  • спортивный туризм;
  • фитнес-аэробика;
  • айкидо;
  • адаптивные виды спорта (включая футбол-мини для незрячих);
  • спортивная борьба.

И другие дисциплины.

Артём Дергунов

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