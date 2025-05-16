В Марий Эл в текущем году представители спорта получили поддержку в 2,5 млн рублей
В Марий Эл в 2025 году 88 спортсменов и 23 тренера получили единовременное денежное вознаграждение на общую сумму в размере более 2,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.
«Финансовую поддержку спортсменам и тренерам нашей республики за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях, оказываем уже третий год», — сообщил господин Зайцев.
Премии получили победители и призеры крупнейших соревнований всероссийского и международного уровня. Среди награжденных — представители различных видов спорта:
- плавание;
- легкая атлетика;
- гребля на байдарках и каноэ;
- спортивная гимнастика;
- спортивный туризм;
- фитнес-аэробика;
- айкидо;
- адаптивные виды спорта (включая футбол-мини для незрячих);
- спортивная борьба.
И другие дисциплины.