В Марий Эл в текущем году представители спорта получили поддержку в 2,5 млн рублей

В Марий Эл в 2025 году 88 спортсменов и 23 тренера получили единовременное денежное вознаграждение на общую сумму в размере более 2,5 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Зайцев.

«Финансовую поддержку спортсменам и тренерам нашей республики за высокие спортивные результаты, показанные на всероссийских и международных соревнованиях, оказываем уже третий год», — сообщил господин Зайцев.

Премии получили победители и призеры крупнейших соревнований всероссийского и международного уровня. Среди награжденных — представители различных видов спорта:

плавание;

легкая атлетика;

гребля на байдарках и каноэ;

спортивная гимнастика;

спортивный туризм;

фитнес-аэробика;

айкидо;

адаптивные виды спорта (включая футбол-мини для незрячих);

спортивная борьба.

И другие дисциплины.

Артём Дергунов