Более 500 сотрудников МЧС обеспечивали безопасность KazanForum в Казани

Во время международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани безопасность участников и гостей обеспечивали свыше 500 сотрудников МЧС России. В круглосуточном дежурстве было задействовано около 100 единиц техники, включая вертолет Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Сотрудники Федерального государственного пожарного надзора МЧС проверили объекты форума на соответствие требованиям пожарной безопасности. В местах размещения гостей проводились ежедневные профилактические осмотры. Кроме того, с персоналом объектов были организованы инструктажи и тренировки по действиям при возникновении ЧС.

Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum» проходит в Казани с 13 по 18 мая. Он собрал около 20 тыс. участников из 103 стран. В деловую программу вошли более 130 мероприятий, объединенных по 20 тематическим направлениям.

Анар Зейналов