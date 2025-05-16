В Чувашии в 2025 году приведут в порядок 250 км региональных дорог

В Чувашии в 2025 году планируют отремонтировать и построить порядка 250 километров дорог регионального значения. Работы затронут как проезжую часть, так и мостовые сооружения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашии.

Капитальный ремонт и восстановление покрытия пройдут в нескольких округах региона — в Вурнарском, Канашском, Алатырском, Ядринском, Чебоксарском и других. Основные работы намечены на участках дорог Чебоксары — Сурское, Шихазаны — Калинино, Канаш — Словаши — а.д. «Волга», а также на маршрутах Вурнары — Убеево — Красноармейское.

Среди объектов капремонта — дороги, соединяющие районные центры, сельские населенные пункты и выходы к федеральным трассам. Так, в Красноармейском округе ремонт пройдет на дороге «Цивильск — Ульяновск», а в Аликовском — на участке маршрута Аликово — Старые Атаи — а.д. «Сура».

Внимание также будет уделено участкам с изношенным покрытием. Их планируют обновить в Урмарском, Яльчикском и Ядринском округах, а также на западном подъезде к Чебоксарам. Параллельно будут отремонтированы два моста: через реку Шатьму в Красноармейском округе и через реку Меню в Порецком округе.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожные работы пройдут и в городах. В Чебоксарах отремонтируют проезжую часть на Марпосадском шоссе и улицах Пристанционная и Пархоменко, а также обновят Гагаринский и Калининский мосты. В Новочебоксарске в планах капремонт улицы Строителей и участка Советской улицы.

В Чебоксарском и Моргаушском округах запланированы ремонты подъездных дорог к селам, школам и социально значимым объектам.

Работы будут вестись в весенне-осенний период.

Анар Зейналов