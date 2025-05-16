Университет Иннополис стал единственным победителем из Татарстана в федеральном конкурсе Минцифры России и получил грант в 60 млн руб. на развитие углубленного IT-образования. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Университет Иннополис получил грант в размере 60 млн рублей на IT-образование

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ Университет Иннополис получил грант в размере 60 млн рублей на IT-образование

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

По итогам конкурса, в котором участвовали 50 университетов страны, Университет Иннополис занял первое место с результатом 78,88 баллов, опередив 25 финалистов из 13 регионов.

Грантовая поддержка позволит вузу запустить в 2025 году образовательную программу по подготовке инженеров информационных систем.

Как отметил проректор вуза Евгений Бобров, планируется обучить более 100 специалистов новой бакалаврской программе «Инженерия информационных систем».

«Этот профиль для проекта выбран не случайно. Такие специалисты являются своеобразными ИТ-универсалами: они проектируют, внедряют и поддерживают сложные информационные системы самого разного масштаба — от мобильных приложений до корпоративных серверных решений», — сказал господин Бобров.

Артём Дергунов