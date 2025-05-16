В Татарстане обнаружили несанкционированное размещение отходов на участке площадью 15,4 тыс. кв. м в поселке Камские Поляны Нижнекамского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижнекамском районе обнаружили свалку площадью 15,4 тыс. кв. м

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана В Нижнекамском районе обнаружили свалку площадью 15,4 тыс. кв. м

Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана

Сотрудники Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в ходе проверки территории в пгт Камские Поляны обнаружили масштабную свалку строительного и промышленного мусора.

На участке зафиксированы залежи железобетонного и кирпичного лома, полиэтиленовых отходов, а также отходов от производства синтетического каучука. Общий объем мусора составил 3 тыс. куб. м.

В пресс-службе министерства «Ъ Волга-Урал» сообщили, что сумма ущерба еще рассчитывается.

По итогам проверки в адрес Исполнительного комитета Нижнекамского района направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и необходимости ликвидации выявленной свалки.

Анар Зейналов