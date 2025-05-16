В Татарстане планируют временно ограничивать въезд и движение транспорта в населенных пунктах, туристических зонах и местах отдыха на охраняемых природных территориях. Мера направлена на снижение загрязнения воздуха. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане планируют ограничивать движение транспорта для снижения загрязнения воздуха

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Татарстане планируют ограничивать движение транспорта для снижения загрязнения воздуха

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Согласно документу, ограничения будут вводиться на срок до 30 дней на основании данных о неблагоприятных метеоусловиях 3 степени опасности (для Казани и Нижнекамска) или систематическом (более 20 раз в течение года) превышении в 10 и более раз предельно допустимых концентраций вредных веществ. Решение об ограничениях будет принимать местная администрация по предложению минэкологии Татарстана.

Речь идет о временном запрете на въезд, передвижение и стоянку автомобилей в границах населенных пунктов, а также в рекреационных зонах, расположенных на особо охраняемых природных территориях местного значения. Это не затронет федеральные и межмуниципальные трассы, а также частные автомобильные дороги.

Условием для введения ограничений является наличие объездных дорог и достаточных мест для парковки. Временные схемы организации дорожного движения должны быть согласованы с владельцами автодорог и подразделениями Госавтоинспекции. О введении ограничений жителей должны будут информировать за 30 дней с указанием причин, сроков и возможных маршрутов объезда.

Исключения будут действовать для автомобилей местных жителей, спецтранспорта экстренных служб, общественного транспорта, перевозок медицинских препаратов, продовольствия, топлива и почты. Также ограничения не коснутся транспортных средств госорганов со специальными сигналами, техники для ликвидации последствий стихийных бедствий, дорожно-строительной техники, транспорта федеральных органов с военной службой, мусоровозов и организаций, обслуживающих территории и инженерные сооружения.

Анар Зейналов