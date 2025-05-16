Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Евгений Грабчак в ходе общения с журналистами на KazanForum-2025 сообщил, что Россия и Иран рассматривают возможность сотрудничества в сфере газовых турбин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иран предложил локализовать производство газовых турбин в России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иран предложил локализовать производство газовых турбин в России

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам господина Грабчака, на KazanForum-2025 обсуждалась перспектива создания совместных предприятий для производства газовых турбин. Решение будет зависеть от экономической целесообразности и взаимовыгодных условий.

В качестве первого шага рассматривается организация сервисного обслуживания российских турбин на территории Ирана, включая ремонт лопаток и литье деталей.

Интерес представляет опыт Ирана в производстве мобильных газотурбинных станций мощностью 25 МВт.

«Конечно, мы заинтересованы в развитии компетенций. Мы понимаем, что наш рынок мал и не можем позволить иметь много производителей. Но иметь монополиста тоже накладно. Поэтому совместно с Минпромторгом мы ищем пути сохранения баланса», — сказал Грабчак.

Стороны также обсуждают возможность обмена технологиями: Россия может предложить иранским партнерам технологии для линий высокого напряжения, а в ответ рассчитывает получить доступ к передовым разработкам в области литья и изготовления горячих частей турбин.

Артём Дергунов