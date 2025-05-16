Запланированное, но перенесенное на день начало переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле остается одной из главных мировых новостей. Наблюдатели отмечают, что перенос переговоров отражает глубокие противоречия между сторонами. Они не ждут от переговоров прорыва в том, что касается окончания боевых действий. Отмечая, что многое будет зависеть от позиции, которую займет Дональд Трамп, эксперты указывают, что, похоже, Москва не боится санкций и давления со стороны США и Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники охраны на въезде в президентский дворец в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters Сотрудники охраны на въезде в президентский дворец в Стамбуле

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Прорыв к миру маловероятен после отказа Путина встретиться с Зеленским в Турции

Дипломатический беспорядок был симптомом глубокой вражды между противоборствующими странами и непредсказуемости, внесенной Трампом, действия которого после возвращения в Белый дом часто вызывают раздражение Украины и ее союзников в Европе... Противники месяцами спорят по поводу логистических вопросов прекращения огня, пытаясь показать Трампу свою серьезность по поводу попыток прекратить то, что сам он называет «этой глупой войной».

Российско-украинский мирный процесс идет точно так, как хочет Москва: медленно

Главное откровение заключается в том, что Кремль не боится новых санкций, давления со стороны Европы и не поддается на уговоры Трампа. Сейчас президент Путин считает внутренние проблемы, которые вызовет его фотография... с врагом, куда более важными, чем потенциальный ущерб от гнева Трампа, который он может вызвать. Его отказ (приезжать в Стамбул.— “Ъ”) — просчитанный риск, который, похоже, уже окупается. Реакция Трампа... отбрасывает все надежды на дипломатию до тех пор, пока он и Путин не встретятся. Это позволяет Путину свободно выбирать путь.

Пока никаких мирных переговоров после прибытия русских и украинцев в Турцию

То, что должно было стать очередным раундом мирных переговоров по Украине... превратилось в хаос и неразбериху в четверг, когда украинская и российская делегации прибыли в разные города и провели большую часть времени, задаваясь вопросом, встретятся ли они вообще... Хаотичная дипломатия в четверг подчеркнула глубокие различия между Киевом и Москвой в отношении путей прекращения войны.

Путин старается выиграть время

Не следует ожидать многого от переговоров в Стамбуле. Куда более важно сейчас то, как Трамп будет действовать в отношении России.

Путин и Трамп отсутствуют на запланированной российско-украинской встрече

Киев надеется усилить свои переговорные позиции за счет усиления давления США на Россию. Тем временем российская делегация демонстрирует свою готовность участвовать в переговорах, не выглядя слишком пассивной... Решение Путина не участвовать в переговорах лично показывает также, что Россия не хочет повышать уровень переговоров до самого высокого уровня, чтобы избежать «прямого столкновения» и оставить место для маневра для переговоров в будущем.

Подготовил Николай Зубов