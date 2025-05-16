Песков: российская делегация в Стамбуле на постоянной связи с Путиным

Пресс-секретарь российского президента заявил, что делегация России в Стамбуле находится на постоянной связи с президентом Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, Москва надеется, что прямые переговоры с Киевом начнутся в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Есть все необходимые установки по переговорной позиции — уже имеются у делегации, которые были выработаны на том совещании, о котором мы с вами говорили»,— добавил он.

В состав российской делегации, возглавляемой помощником российского президента Владимиром Мединским, вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также несколько экспертов. Украинскую делегацию возглавляет министр обороны Рустем Умеров. Переговоры в Стамбуле пройдут сегодня, 16 мая.

Лусине Баласян