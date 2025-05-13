Главные новости за 13 мая. Белгород, Воронеж, Курск, Орел.

БПЛА ранили двух жителей и трех сотрудников скорой помощи в Белгородской области.

Бывшему замглавы курской корпорации развития переквалифицировали обвинение.

При атаке дрона в белгородском Шебекине пострадал 18-летний парень.

Воронежский «Борхиммаш» подал в суд иск о самобанкротстве.

Дефицит бюджета Курской области на 2025 год увеличен на 10 млрд рублей.

Под завалами курской гостинцы, атакованной 11 мая, нашли тело мирного жителя.

Мирная жительница ранена из-за обстрела белгородского села Новая Таволжанка.

Управляющим директором группы округов «Центр» «Магнита» стал Андрей Марцевой.

С московской компанией расторгли контракт на реконструкцию аэропорта в Орле.

ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть разрушения.

Бывшего главу подрядчика линий обороны под Курском отправили в СИЗО.