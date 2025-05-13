Под завалами курской гостинцы, атакованной 11 мая, нашли тело мирного жителя

Из-под завалов гостиницы в Рыльске Курской области, подвергшейся ракетному удару 11 мая, извлекли тело 39-летнего гражданина Узбекистана. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Еще двое пострадавших мирных жителей находятся в Курской областной больнице в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось о троих раненых.

Попавшая под удар гостиница находится на въезде в Рыльск. В результате атаки также получили повреждения два частых дома и две машины. Три автомобиля посекло осколками.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова