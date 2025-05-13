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Управляющим директором группы округов «Центр» «Магнита» стал Андрей Марцевой

Андрей Марцевой назначен управляющим директором группы округов «Центр» розничной сети «Магнит». Об этом сообщили в пресс-службе сети.

Андрей Марцевой

Андрей Марцевой

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Андрей Марцевой

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Господин Марцевой более 25 лет работает на руководящих позициях в сфере ритейла. К компании он присоединился в 2021 году, заняв должность директора Центрального округа.

Группа округов «Центр» бизнес-формата «У дома» розничной сети «Магнит» состоит из двух округов — «Центр» и «Запад». В нее входят 11 субъектов РФ: Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, Тамбовская области, а также — Брянская, Калужская, Рязанская, Смоленская и Тульская. В этих регионах насчитывается 2,5 тыс. магазинов формата «У дома», пять распределительных центров и порядка 27 тыс. сотрудников.

С какими сложностями «Магнит» сталкивается в работе с региональными поставщиками в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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