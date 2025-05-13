Бывшему замглавы курской корпорации развития переквалифицировали обвинение

Мещанский райсуд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей бывшего заместителя генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Игорю Грабину. Как следует из сообщения Telegram-канала судов общей юрисдикции столицы, обвинение господина Грабина переквалифицировано с злоупотреблений полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) на присвоение или растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкции обеих статей предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы.

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Материал о продлении меры пресечения рассматривался в столице, потому что уголовное дело было передано в центральный аппарат МВД. Господин Грабин находится под стражей с конца прошлого года. После его задержания следствие сообщало, что он вместе со своим начальником Владимиром Лукиным он повторно проавансировал работы по строительству фортификационных сооружений на границе с Украиной, после того, как один из подрядчиков не выполнил свои обязательства. Ущерб на тот момент оценивался на сумму более 170 млн руб.

Помимо топ-менеджеров корпорации развития, под следствие попали бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов. Им вменяется хищение денежных средств при строительстве фортификации. С середины прошлого апреля они находятся под стражей в столичном СИЗО. Также обвинения в растрате предъявлены экс-депутату Максиму Васильеву и бывшему главе компании ООО «КТК Сервис» Андрею Воловикову. В начале года под стражу в Курске были заключены другие участники работ — директор ООО «Торговый дом Курск» Денис Федоров, учредитель местного ООО «Сиэми» Виталий Синьговский и владелец ООО «Кремень» Игорь Ругаев.

Сергей Толмачев