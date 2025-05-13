Бывшего главу подрядчика линий обороны под Курском отправили в СИЗО

Мещанский райсуд Москвы заключил под стражу бывшего гендиректора ООО «КТК Сервис», работавшего при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, Андрея Воловикова. Согласно картотеке дел, он обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, до 10 лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Официально о задержании господина Воловикова не сообщалось, суть его уголовного дела не раскрывалась. Компания ООО «КТК Сервис» фигурирует в уголовном деле против бывших топ-менеджеров АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и Игоря Грабина. В 2023 году эта фирма получила право построить линии обороны в Глушковском районе стоимостью 192,65 млн руб. «КТК Сервис» забрала аванс в размере 152,8 млн руб., но сорвала сроки. Корпорация разорвала с подрядчиком контракт, но не приняла мер к возвращению аванса и не составила разграничительные ведомости об объемах фактически выполненных работ и использованных материалов. Вместо этого договоры на достройку перешли к ООО «Техимпэкс», которое получило в качестве аванса 173,2 млн руб. Именно эта сумма трактуется следствием как ущерб по делу о злоупотреблениях полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Компания «КТК Сервис» впоследствии была признана банкротом.

В середине апреля по делу о махинациях при строительстве фортификационных сооружений задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, экс-председателя правительства Алексея Дедова и бывшего депутата облдумы Максима Васильева. Бывшим чиновникам вменяется мошенничество (ч. 4 ст.159 УК РФ), а бывшему парламентарию — растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Все они обжаловали решения о заключении под стражу. Не согласился с арестом и Андрей Воловиков. Апелляционные жалобы пока не рассмотрены.

Подробнее об аресте бывших руководителей Курской области — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев