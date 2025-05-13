Одобрение законопроекта Татарстана в Госдуме и 8,1 млрд рублей в инвестиции Марий Эл

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предложенный Госсоветом Татарстана, о возможности арестовать имущество уехавших россиян, совершивших административные нарушения за границей. Инициатором законопроекта выступил Госсовет Татарстана и депутат Госдумы от республики Айрат Фаррахов. Поправки предложено внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

По новой индивидуальной программе развития Марий Эл до 2030 года в экономику региона намерены привлечь около 8,1 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Реализация программы по поддержке производства сельскохозяйственной продукции, укрепление промышленного и туристического потенциала Марий Эл также обеспечит поступление 5,2 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней.

Некоторые жители Казани и Зеленодольского района остались без электричества после аварийного отключения. По информации «Сетевой компании», электричество отключено в «Салават Купере»-1 и 2, поселках Новое Юдино, Осиново, Залесный в пригороде Казани, а также в поселках Новочувашский, Грузинский, Урняк, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский, Радужный в Зеленодольском районе.

Госзаказчики Татарстана с начала года сэкономили 2 млрд руб. при заключении контрактов, что составляет 2,16% от общей суммы покупок. За отчетный период было заключено 25 583 контракта на сумму 107,87 млрд руб. Из них региональные заказчики сэкономили 1,28 млрд руб., а муниципальные — 0,73 млрд руб.

Для перевозки гостей XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» задействуют более 300 единиц транспорта. Логистическое сопровождение форума включает 40 автобусов, 45 микроавтобусов и 220 легковых автомобилей.

За апрель 2025 года медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке Казани составила 8,8 млн руб. Медианная площадь такой квартиры в Казани составила 48,9 кв. м. Стоимость за «квадрат» на вторичном рынке в апреле составила 186 тыс. руб.

В Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего москвича, обвиняемого в применении насилия и публичном оскорблении сотрудников полиции. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был отстранен от полета по маршруту Чебоксары — Москва. При задержании за нарушение общественного порядка он оказал активное сопротивление полицейским. Обвиняемый не только оскорбил полицейских, но и применил к ним физическую силу, нанося удары руками и ногами.

С 13 мая в Казани изменилась схема движения автобусов № 22, 30, 54, 71, 89 и 90 в связи с земляными работами на улице Достоевского. Изменения уже вступили в силу. Срок завершения работ пока не уточняется.

До октября в Казани ограничат движение транспорта по улице Рихарда Зорге. Ограничения вводятся из-за ремонта дорог. С 15 мая по 31 октября будет перекрыта проезжая часть от улицы Братьев Касимовых до улицы Даурская.

В Казани в апреле на 9% вырос интерес жителей к долгосрочной аренде жилья. В городе отмечен повышенный спрос на студии (+24%), однокомнатные (+6%) и трехкомнатные квартиры (+5%).

Дарья Сайфиева