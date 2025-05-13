За апрель 2025 года медианная полная стоимость квартиры на вторичном рынке Казани составила 8,8 млн руб. Об этом сообщили аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Медианная стоимость вторичного жилья в Казани в апреле составила 8,8 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Медианная стоимость вторичного жилья в Казани в апреле составила 8,8 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Медианная площадь такой квартиры в Казани составила 48,9 кв. м. Стоимость за «квадрат» на вторичном рынке в апреле составила 186 тыс. руб.

Лидерами по динамике роста цен за кв. м. недвижимости среди городов-миллионников в апреле стала Пермь — (106 тыс. руб.). На втором месте - Ростов-на-Дону (123 тыс. руб.), а на третьей строчке Екатеринбург (125 тыс. руб.).

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Казани цена за 1 кв. метр вторичного жилья обогнала рост инфляции. В столице Татарстана «квадрат» квартиры подорожал на 13,9%.

Дарья Сайфиева