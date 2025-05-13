Жители Казани и Зеленодольского района остались без электричества из-за аварии

Некоторые жители Казани и Зеленодольского района остались без электричества после аварийного отключения. По информации «Сетевой компании», электричество отключено в «Салават Купере»-1 и 2, поселках Новое Юдино, Осиново, Залесный в пригороде Казани, а также в поселках Новочувашский, Грузинский, Урняк, Новопольский, Красницкий, Дубровка, Новая Тура, Октябрьский, Радужный в Зеленодольском районе.

Как сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Зеленодольского района, произошло замыкание на одном из высоковольтных столбов. Сейчас ведутся работы.

Из-за отключения электричества очный формат занятий отменили в школах трех населенных пунктов: Осиново, Новониколаевский и Октябрьский. При этом, если родителям негде оставить детей, то их можно привести в образовательное учреждение. Педагогический состав находится на рабочих местах. По данным открытых источников, в поселках Осиново, Новая Тура и Новониколаевский проживает более 19,1 тыс. человек.

В пресс-службе Управления образования исполкома Казани «Ъ Волга-Урал» рассказали, что во всех школах микрорайона «Салават Купере» решили провести занятия в дистанционном формате. В Telegram-канале поликлиники микрорайона из-за отключения электричества попросили забрать молочную продукцию до 10:00. В ЖК «Салават Купере» находится более 6,4 тыс. квартир, он рассчитан на население 50 тыс. человек.

Диана Соловьёва