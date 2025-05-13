Для перевозки гостей XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» задействуют более 300 единиц транспорта. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На KazanForum выделено 300 единиц транспорта для гостей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ На KazanForum выделено 300 единиц транспорта для гостей

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Логистическое сопровождение форума включает 40 автобусов, 45 микроавтобусов и 220 легковых автомобилей.

Все официальные транспортные средства мероприятия прошли специальное оформление: оборудованы аккредитационными пропусками, навигационными указателями и брендированием.

Ранее сообщалось, что для удобства участников и гостей Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в период 14–16 мая будет запущено 14 дополнительных пригородных составов, курсирующих между Казанью и аэропортом.

Артём Дергунов