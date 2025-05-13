На KazanForum выделено 300 единиц транспорта для гостей
Для перевозки гостей XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» задействуют более 300 единиц транспорта. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
На KazanForum выделено 300 единиц транспорта для гостей
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Логистическое сопровождение форума включает 40 автобусов, 45 микроавтобусов и 220 легковых автомобилей.
Все официальные транспортные средства мероприятия прошли специальное оформление: оборудованы аккредитационными пропусками, навигационными указателями и брендированием.
Ранее сообщалось, что для удобства участников и гостей Международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum» в период 14–16 мая будет запущено 14 дополнительных пригородных составов, курсирующих между Казанью и аэропортом.