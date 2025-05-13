По новой индивидуальной программе развития Марий Эл до 2030 года в экономику региона намерены привлечь около 8,1 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До 2030 года в экономику Марий Эл планируется привлечь 8,1 млрд рублей инвестиций

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ До 2030 года в экономику Марий Эл планируется привлечь 8,1 млрд рублей инвестиций

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Это позволит создать более 900 рабочих мест в республике. Реализация программы по поддержке производства сельскохозяйственной продукции, укрепление промышленного и туристического потенциала Марий Эл также обеспечит поступление 5,2 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней.

Фондом развития промышленности Марий Эл до конца 2025 года планируется выдать льготные кредиты на сумму почти 170 млн руб.

Дарья Сайфиева