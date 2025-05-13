До октября в Казани ограничат движение транспорта по улице Рихарда Зорге. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на пять месяцев закроют движение по улице Рихарда Зорге

Фото: Сайт ООО «Волгадорстрой» В Казани на пять месяцев закроют движение по улице Рихарда Зорге

Фото: Сайт ООО «Волгадорстрой»

Ограничения вводятся из-за ремонта дорог. С 15 мая по 31 октября будет перекрыта проезжая часть от улицы Братьев Касимовых до улицы Даурская.

Ранее сообщалось, что в Московском районе Казани с 15 мая будет введено временное ограничение движения транспорта по ряду улиц из-за ремонта дорог.

Дарья Сайфиева